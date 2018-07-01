الندم يعتصر ريال مدريد

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أكدت صحيفة "آس" شعور رئيس ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز بندم شديد بسبب التفريط في خدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفشل في تعويضه.
رئيس النادي الأبيض الإسباني كان يتوقع سهولة ضم لاعب مميز لتعويض رونالدو لكن اتخاذ الثنائي نيمار وكيليان مبابي قرار بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان تسبب في صدمة قاسية لرئيس النادي العاصمي.
وزاد من ندم بيريز على بيع رونالدو رفض تشيلسي التخلي عن لاعب وسط الفريق إيدين هازارد رغم إصرار البلجيكي على تحقيق حلمه باللعب في سانتياغو بيرنابيو في السنوات المقبلة ونهاية عقده في يونيه 2020 المقبل ورفضه تمديد العقد من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد.
بطل دوري الأبطال الأوروبي في النسخ الثلاث الماضية أصبح غير قادر على ضم لاعب قادر على تسجيل أكثر من 40 هدفا في كل موسم مثلما يفعل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الماضية بقميص ريال مدريد.
ووفقا لـ آس فإن بيريز لو عاد به الزمن للوراء لقرر الموافقة على طلبات رونالدو المالية وزيادة راتبه بدلا من فقدان اللاعب من الناحية الفنية وعدم القدرة على تعويضه بالتعاقد مع لاعب آخر بنفس جودته.