طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات خاصة

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جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف العاصمة اليمنية صنعاء.

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت سلسلة غارات عنيفة على مواقع تابعة لجماعة الحوثي الانقلتبية بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون أن الطيران استهدفت بست غارات متاليه قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي .

وتأتي غارات التحالف على صنعاء في ظل تصعيد طيران التحالف غاراته، حيث استهدف الساعات الماضية محافظات الحديدة وحجة وعمران وصعدة وريمة بنحو 50 غارة.

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