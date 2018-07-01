طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة السفير العواضي يناقش مع مفوضية اللاجئين أوضاع اليمنيين في كينيا مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهل 27 طفلاً مجنداً في اليمن حفريات وخنادق الحوثي تقطع أوصال “الحديدة” ميليشيات الحوثي تستكمل «حوثنة» المناهج الدراسية.. إحلال «الصرخة» بديلاً للنشيد الوطني التحالف: إصدار 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية لليمن تعرف على رد الحكومة اللبنانية على رسالة الخارجية اليمنية غارات جوية متواصلة تستهدف مواقع حساسة للحوثيين الإمارات تتوعد: لن نسمح بـ حزب الله جديد في اليمن #عاجل ابنة الريف التي قادت ألف طائرة حربية
جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف العاصمة اليمنية صنعاء.
شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت سلسلة غارات عنيفة على مواقع تابعة لجماعة الحوثي الانقلتبية بالعاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون أن الطيران استهدفت بست غارات متاليه قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي .
وتأتي غارات التحالف على صنعاء في ظل تصعيد طيران التحالف غاراته، حيث استهدف الساعات الماضية محافظات الحديدة وحجة وعمران وصعدة وريمة بنحو 50 غارة.
.