السفير العواضي يناقش مع مفوضية اللاجئين أوضاع اليمنيين في كينيا

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 217

ناقش القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي السفير عبدالسلام العواضي اليوم مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في كينيا رعوف مازو ، اوضاع اللاجئين اليمنيين في كينيا والصعوبات التي تواجههم.

وأكد العواضي أن السفارة مستعدة للتعاون مع المفوضية في القضايا التي تخص اليمن.. معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها بشان اللاجئين اليمنيين في كينيا ومختلف دول العالم.

من جانبه أوضح ممثل المفوضية ان المنظمة تقوم بتسجيل اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الكينية وانه سيستمر بالتواصل مع الحكومة الكينية لتسهيل عملية تسجيل اللاجئين اليمنيين وستبذل المنظمة كل جهودها لمساعدتهم .

وفي سياق منفصل التقى القائم باعمال السفارة اليمنية في نيروبي اليوم مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتجارة الدولية الكينية جاكلين يونجا الذي اطلعها على اخر المستجدات في اليمن وخاصة قرار الحكومة تحرير محافظة الحديدة وذلك ضمن ممارسة الحكومة لحقها السيادي في حماية شعبها و الملاحة الدولية في البحر الأحمر ووقف تهريب السلاح والصواريخ الإيرانية.