طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة السفير العواضي يناقش مع مفوضية اللاجئين أوضاع اليمنيين في كينيا مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهل 27 طفلاً مجنداً في اليمن حفريات وخنادق الحوثي تقطع أوصال “الحديدة” ميليشيات الحوثي تستكمل «حوثنة» المناهج الدراسية.. إحلال «الصرخة» بديلاً للنشيد الوطني التحالف: إصدار 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية لليمن تعرف على رد الحكومة اللبنانية على رسالة الخارجية اليمنية غارات جوية متواصلة تستهدف مواقع حساسة للحوثيين الإمارات تتوعد: لن نسمح بـ حزب الله جديد في اليمن #عاجل ابنة الريف التي قادت ألف طائرة حربية
ناقش القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي السفير عبدالسلام العواضي اليوم مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في كينيا رعوف مازو ، اوضاع اللاجئين اليمنيين في كينيا والصعوبات التي تواجههم.
وأكد العواضي أن السفارة مستعدة للتعاون مع المفوضية في القضايا التي تخص اليمن.. معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها بشان اللاجئين اليمنيين في كينيا ومختلف دول العالم.
من جانبه أوضح ممثل المفوضية ان المنظمة تقوم بتسجيل اللاجئين بالتعاون مع الحكومة الكينية وانه سيستمر بالتواصل مع الحكومة الكينية لتسهيل عملية تسجيل اللاجئين اليمنيين وستبذل المنظمة كل جهودها لمساعدتهم .
وفي سياق منفصل التقى القائم باعمال السفارة اليمنية في نيروبي اليوم مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتجارة الدولية الكينية جاكلين يونجا الذي اطلعها على اخر المستجدات في اليمن وخاصة قرار الحكومة تحرير محافظة الحديدة وذلك ضمن ممارسة الحكومة لحقها السيادي في حماية شعبها و الملاحة الدولية في البحر الأحمر ووقف تهريب السلاح والصواريخ الإيرانية.