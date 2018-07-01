زينب العسكري تكشف أسرارا مخفية قبل زواجها

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري لأول مرة عن المهنة التي عملت بها قبل دخولها المجال الفني.

الفنانة المعتزلة نشرت صورة لمكانٍ أثريّ قديم، على حسابها الخاص على "سناب شات"، لافتة إلى أن هذا المكان يمثل لها ذكريات جميلة عندما كانت تعمل مصورة لتليفزيون البحرين، بحسب "جلولي".

زينب علقت على الصورة، بقولها: "ذكرياتي الجميلة في هالمكان... كنت مصوره لتلفزيون البحرين سابقا"، وهو التعليق الذي أثار جدلا كبيرا بين متابعيها، خاصة أن هذه المهنة نادراً ما كانت تعمل فيها النساء في الخليج.

يذكر أن زينب العسكري كانت قد ابتعدت عن الوسط الفني في العام 2008 وكان مسلسل "لعنة امرأة" آخر أعمالها على الشاشة، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، ولديها منه ثلاثة بنات هن "الزين" و"الحلا"و"الغلا".