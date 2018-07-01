مارادونا يتزوج صديقته التي تصغره بثلاثين عاما

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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للمرة الثانية، عرض أسطورة كرة قدم الأرجنتينية، «دييغو أرماندو مارادونا»، الزواج من صديقته «روسيو أوليفيا» التي تصغره بـ30عاما.

وكانت المرة الأولى عام 2014، لكن الزواج لم يتم، آنذلك؛ بسبب خلاف بينهما أدى إلى الفراق لفترة من الزمن.

ووافقت «أوليفيا» (28 عاماً) على الزواج من «مارادونا» (57 عاما) الذي قدّم لها خاتم الخطوبة، خلال سهرة الاحتفال بعيد ميلادها، في بيونس أيريس، حسب موقع «روسيا اليوم».

ووفق صحيفة «ميرور» الإنجليزية، قالت «أوليفا»: «أنا سعيدة لأن هذا هو عيد ميلادي الأخير كامرأة وحيدة، ويمكنني مشاركته معكم جميعا، أتمنى وإلى الأبد أن أكون سعيدة مع دييغو».

و«أوليفا» هي لاعبة كرة قدم أرجنتينية؛ حيث لعبت في العديد من الأندية المحلية.

وقدم «مارادونا» لـ«أوليفا» خاتما من الماس وطلب منها الزواج منه أمام 45 نزيلا في الفندق.

والتقى «مارادونا» بـ«أوليفا»، عام 2012، بعد الطلاق من زوجته «كلوديا فيلافان»، عام 2003 إثر زواج دام 17 عاما.