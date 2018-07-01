التحالف: إصدار 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية لليمن تعرف على رد الحكومة اللبنانية على رسالة الخارجية اليمنية غارات جوية متواصلة تستهدف مواقع حساسة للحوثيين الإمارات تتوعد: لن نسمح بـ حزب الله جديد في اليمن #عاجل ابنة الريف التي قادت ألف طائرة حربية برشلونة يرصد 100 مليون يورو لضم هذا الاعب وفاة فنانة مصرية شهيرة إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما قد يصبح الأغنى في العالم .. شاب صغير يهدد عروش مؤسسي أمازون وفيسبوك
قال التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، إنه اصدر 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد اللازمة والأساسية والمشتقات النفطية.
وذكر التحالف العربي إن 5 سفن رست بميناء الحديدة و7 سفن بانتظار الدخول إلى الميناء وفقا لوسائل إعلامية تابعة لدول التحالف.
وأوضح أن المليشيا الحوثية الانقلابية في الحديدة تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولات 3 سفن.