تعرف على رد الحكومة اللبنانية على رسالة الخارجية اليمنية

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن موقف حكومة بلاده من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان.

وأوضح الوزير باسيل أن بلاده تنأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان.

جاء ذلك في رسالة بعثها لوزير الخارجية خالد اليماني رداً على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على تدخل حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ونقلت "سبأ" عن مصدر بوزارة الخارجية قوله " إن مضمون الرسالة يشير الى خروج فصيل لبناني، في إشارة الى "حزب الله"، عن سياسة الحكومة المتبعة في لبنان للنأي عن الصراعات في المنطقة وانزلق في اعمال تضر بمصلحة لبنان".

وتوعد المصدر حزب الله بأنه سيفتح على نفسه باباً يؤول به الى الندم اذا استمر في إصرار على القيام بدور تخريبي واضراره بأمن اليمن، مؤكدا وأن الحكومة اليمنية لديها من الوسائل والامكانيات ما يمكنها من الدفاع عن شعبها وحماية مصلحة البلاد العليا.