تعرف على رد الحكومة اللبنانية على رسالة الخارجية اليمنية غارات جوية متواصلة تستهدف مواقع حساسة للحوثيين الإمارات تتوعد: لن نسمح بـ حزب الله جديد في اليمن #عاجل ابنة الريف التي قادت ألف طائرة حربية برشلونة يرصد 100 مليون يورو لضم هذا الاعب وفاة فنانة مصرية شهيرة إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما قد يصبح الأغنى في العالم .. شاب صغير يهدد عروش مؤسسي أمازون وفيسبوك المبعوث الأممي يغادر صنعاء كسيرا .. تفاصيل موفد عاد خائبا
أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن موقف حكومة بلاده من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان.
وأوضح الوزير باسيل أن بلاده تنأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان.
جاء ذلك في رسالة بعثها لوزير الخارجية خالد اليماني رداً على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على تدخل حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ونقلت "سبأ" عن مصدر بوزارة الخارجية قوله " إن مضمون الرسالة يشير الى خروج فصيل لبناني، في إشارة الى "حزب الله"، عن سياسة الحكومة المتبعة في لبنان للنأي عن الصراعات في المنطقة وانزلق في اعمال تضر بمصلحة لبنان".
وتوعد المصدر حزب الله بأنه سيفتح على نفسه باباً يؤول به الى الندم اذا استمر في إصرار على القيام بدور تخريبي واضراره بأمن اليمن، مؤكدا وأن الحكومة اليمنية لديها من الوسائل والامكانيات ما يمكنها من الدفاع عن شعبها وحماية مصلحة البلاد العليا.