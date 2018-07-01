غارات جوية متواصلة تستهدف مواقع حساسة للحوثيين

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة 27يوليو/تموز2018م، سلسلة غارات جوية استهدفت بها مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة (غرب اليمن).
وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في كيلو 16، ومبنى مقر الشرطة العسكرية، بحي التحرير، في مدينة الحديدة.
وأضحت المصادر أن الغارات دمرت غرفة عمليات داخل مقر الشرطة العسكرية في مدينة الحديدة.
في غضون ذلك شنت المقاتلات غارات جوية أخرى على تجمعات للمليشيا الانقلابية في مديرية الزيدية والدريهمي بمحافظة الحديدة.