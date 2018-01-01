برشلونة يرصد 100 مليون يورو لضم هذا الاعب

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يخطط نادي برشلونة الإسباني، لوضع خطة بديلة بعد رفض "تشيلسي" الإنجليزي العرض الذي تقدم به الفريق الكتالوني، للتعاقد مع البرازيلي "ويليان" خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
وبحسب ما كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية ـ فإن برشلونة مستعد لرصد 100 مليون يورو للحصول على خدمات البوسني "ميراليم بيانيتش" نجم وسط فريق "يوفنتوس" الإيطالي، خلال الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة إن التعاقد مع "بيانيتش" يمثل أهمية بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني، حيث ترغب في تعزيز خط الوسط وإيجاد بديل مناسب لـ"أندريس إنييستا" الذي رحل عن صفوف الفريق الموسم الماضي.
وأضافت الصحيفة ان الأرجنتيني "ليونيل ميسي" الذي كان يرغب في التعاقد مع "بيانيتش" منذ فترة، أعطى بالفعل الضوء الأخضر لتعاقد الإدارة مع اللاعب.
وأكدت تقارير إيطالية سابقة، أن في حالة رحيل اللاعب البوسني، ستذهب إدارة "يوفنتوس" للتعاقد مع الفرنسي "أدريان رابيو" لاعب وسط "باريس سان جيرمان".
وانتقل البوسني "ميراليم بيانيتش"(28 عاما) إلى فريق يوفنتوس عام 2016 ، قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون يورو، فيما يرتبط بعقد مع "اليوفي" يمتد لنهاية 2021.