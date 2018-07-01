وفاة فنانة مصرية شهيرة

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفيت الفنانة المصرية، هياتم عن عمر ناهز 68 عاما، في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة.

واحتفلت هياتم يوم 22 يوليو/ تموز الجاري بعيد ميلادها الـ68.

دخلت هياتم مجال السينما، منتصف السبعينيات، من خلال فيلم "ليلة حب أخيرة"، للمخرج حلمي رفلة.

وصل عدد الأفلام التي شاركت فيها إلى 40 فيلما، وعدد من المسلسلات.

وكان آخر ظهور لهياتم من خلال فيلم "يجعله عامر"، ومسلسل "ساحرة الجنوب" مع حورية فرغلي.

وكان دورها في فيلم "غريب في بيتي" مع نور الشريف وسعاد حسني من أبرز ما قدمت، وحصل على كثير من الجماهيرية في عالم السوشيال ميديا، بسبب ما فعلته لنور الشريف "شحاتة أبو كف" الذي تدهور مستواه في كرة القدم بعد علاقته معها.