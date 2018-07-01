آخر الاخبار

برشلونة يرصد 100 مليون يورو لضم هذا الاعب وفاة فنانة مصرية شهيرة إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما قد يصبح الأغنى في العالم .. شاب صغير يهدد عروش مؤسسي أمازون وفيسبوك المبعوث الأممي يغادر صنعاء كسيرا .. تفاصيل موفد عاد خائبا تقرير استخباراتي يحذر من كارثة وشيكة وضربة عسكرية تستهدف منشآت نووية ترامب يهدد تركيا بسبب قس" معتقل.. وهكذا ردت أنقرة شاهد البوم صور لنجل رئيس هيئة الأركان .. الشهيد محمد طاهر العقيلي .. مقاتلا ومرافقا .. رئيس هيئة الأركان اللواء طاهر العقيلي يتلقى التعازي في مصابه الجلل

التجمع اليمني للاصلاح

إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 622

أثارت قضية طلاق وقعت بالإمارات مؤخرًا جدلًا واسعًا، بعدما تبيَّن أن الزوج استدان من شريكة حياته، التي تشغل منصبًا رفيعًا بإحدى المؤسسات، 150 ألف درهم ليتزوج بأخرى.

وفي عددها الصادر، صباح اليوم الجمعة، سردت صحيفة" البيان" تفاصيل القصة قائلة: إن الزوجة لم تنتبه لمخطط زوجها حينما طلب منها مبلغ 150 ألف درهم بهدف خوض مشروع جديد، مدعيًا أنه سيضع كل ما يملك في هذا المشروع ..

وحسب الصحيفة فإنّ الزوجة، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، دفعت بنفس راضية المبلغ، لكنها فوجئت بعد شهرين فقط بأن شريك حياتها تزوج عشرينية، تعمل في إحدى الشركات الخاصة.

وعلى الفور طلبت الزوجة الطلاق، بعدما قوبل طلبها بتطليق "ضرتها" بالرفض.

  
إقراء أيضاً
وفاة فنانة مصرية شهيرة
قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما
فياجرا للنساء ... لماذا تم إيقافها
الفنانة حلا الترك في تحدي الرقص كيكي
دولة خليجية تحتفي بممثلة إسرائيلية
قبلة جسر معلق على مآذن المساجد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس