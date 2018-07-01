إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أثارت قضية طلاق وقعت بالإمارات مؤخرًا جدلًا واسعًا، بعدما تبيَّن أن الزوج استدان من شريكة حياته، التي تشغل منصبًا رفيعًا بإحدى المؤسسات، 150 ألف درهم ليتزوج بأخرى.

وفي عددها الصادر، صباح اليوم الجمعة، سردت صحيفة" البيان" تفاصيل القصة قائلة: إن الزوجة لم تنتبه لمخطط زوجها حينما طلب منها مبلغ 150 ألف درهم بهدف خوض مشروع جديد، مدعيًا أنه سيضع كل ما يملك في هذا المشروع ..

وحسب الصحيفة فإنّ الزوجة، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، دفعت بنفس راضية المبلغ، لكنها فوجئت بعد شهرين فقط بأن شريك حياتها تزوج عشرينية، تعمل في إحدى الشركات الخاصة.

وعلى الفور طلبت الزوجة الطلاق، بعدما قوبل طلبها بتطليق "ضرتها" بالرفض.