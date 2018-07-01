برشلونة يرصد 100 مليون يورو لضم هذا الاعب وفاة فنانة مصرية شهيرة إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما قد يصبح الأغنى في العالم .. شاب صغير يهدد عروش مؤسسي أمازون وفيسبوك المبعوث الأممي يغادر صنعاء كسيرا .. تفاصيل موفد عاد خائبا تقرير استخباراتي يحذر من كارثة وشيكة وضربة عسكرية تستهدف منشآت نووية ترامب يهدد تركيا بسبب قس" معتقل.. وهكذا ردت أنقرة شاهد البوم صور لنجل رئيس هيئة الأركان .. الشهيد محمد طاهر العقيلي .. مقاتلا ومرافقا .. رئيس هيئة الأركان اللواء طاهر العقيلي يتلقى التعازي في مصابه الجلل
أثارت قضية طلاق وقعت بالإمارات مؤخرًا جدلًا واسعًا، بعدما تبيَّن أن الزوج استدان من شريكة حياته، التي تشغل منصبًا رفيعًا بإحدى المؤسسات، 150 ألف درهم ليتزوج بأخرى.
وفي عددها الصادر، صباح اليوم الجمعة، سردت صحيفة" البيان" تفاصيل القصة قائلة: إن الزوجة لم تنتبه لمخطط زوجها حينما طلب منها مبلغ 150 ألف درهم بهدف خوض مشروع جديد، مدعيًا أنه سيضع كل ما يملك في هذا المشروع ..
وحسب الصحيفة فإنّ الزوجة، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، دفعت بنفس راضية المبلغ، لكنها فوجئت بعد شهرين فقط بأن شريك حياتها تزوج عشرينية، تعمل في إحدى الشركات الخاصة.
وعلى الفور طلبت الزوجة الطلاق، بعدما قوبل طلبها بتطليق "ضرتها" بالرفض.