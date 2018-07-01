برشلونة يرصد 100 مليون يورو لضم هذا الاعب وفاة فنانة مصرية شهيرة إماراتي يستدين من شريكة حياته ليتزوج بأخرى .. فكيف كانت الخاتمة قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما قد يصبح الأغنى في العالم .. شاب صغير يهدد عروش مؤسسي أمازون وفيسبوك المبعوث الأممي يغادر صنعاء كسيرا .. تفاصيل موفد عاد خائبا تقرير استخباراتي يحذر من كارثة وشيكة وضربة عسكرية تستهدف منشآت نووية ترامب يهدد تركيا بسبب قس" معتقل.. وهكذا ردت أنقرة شاهد البوم صور لنجل رئيس هيئة الأركان .. الشهيد محمد طاهر العقيلي .. مقاتلا ومرافقا .. رئيس هيئة الأركان اللواء طاهر العقيلي يتلقى التعازي في مصابه الجلل
لم يكن يعلم براندون واتكينز، 33 عامًا، أن نهايته ستكون بسبب إصراره على دعوة سيدة لا ترغب بها خطيبته؛ لكن لسوء حظه حدث ذلك.
البداية كانت بتلقي الشرطة في ولاية «كلورادو» الأمريكية بلاغًا من خطيبة القتيل، وتدعى جاكلين سوزا، 31 عامًا، يفيد أنها فوجئت بخطيبها مقتولًا بسكين مطبخ في منزلهما بحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.
وجاءت الشرطة لتجد جثة واتكينز مسجاة على الأرض وبجوارها سكين عليه بقع من الدماء، وعندما فتحت الشرطة تحقيقًا مع سوزا، بدأت تسوق عدة روايات متواترة وغير مقنعة عن تفسيرها للحادث، منها أنها تشاجرت مع واتكينز بسبب خلافهما على قائمة المدعوين في حفل زفافهما، ثم ذهبت إلى الحمام فعادت ووجدته مقتولًا.
ومنها أن واتكينز ربما طعن نفسه بعد المشاجرة أثارت سوزا شكوك الشرطة برواياتها غير المقنعة، وبتضييق الخناق عليها، بدأت تتراجع تدريجيًا عن أقوالها حتى اعترفت أنها فقدت أعصابها بعد المشاجرة؛ لأنه أصر على دعوة سيدة لا تحبها ولا ترغب في دعوتها للزفاف، فذهبت إلى المطبخ واستلت منه سكينًا وعاجلت به خطيبها طعنًا فأردته قتيلًا.