قتلت خطيبها بسبب إصراره على دعوة امرأة لحفل في زفافهما

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لم يكن يعلم براندون واتكينز، 33 عامًا، أن نهايته ستكون بسبب إصراره على دعوة سيدة لا ترغب بها خطيبته؛ لكن لسوء حظه حدث ذلك.

البداية كانت بتلقي الشرطة في ولاية «كلورادو» الأمريكية بلاغًا من خطيبة القتيل، وتدعى جاكلين سوزا، 31 عامًا، يفيد أنها فوجئت بخطيبها مقتولًا بسكين مطبخ في منزلهما بحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وجاءت الشرطة لتجد جثة واتكينز مسجاة على الأرض وبجوارها سكين عليه بقع من الدماء، وعندما فتحت الشرطة تحقيقًا مع سوزا، بدأت تسوق عدة روايات متواترة وغير مقنعة عن تفسيرها للحادث، منها أنها تشاجرت مع واتكينز بسبب خلافهما على قائمة المدعوين في حفل زفافهما، ثم ذهبت إلى الحمام فعادت ووجدته مقتولًا.

ومنها أن واتكينز ربما طعن نفسه بعد المشاجرة أثارت سوزا شكوك الشرطة برواياتها غير المقنعة، وبتضييق الخناق عليها، بدأت تتراجع تدريجيًا عن أقوالها حتى اعترفت أنها فقدت أعصابها بعد المشاجرة؛ لأنه أصر على دعوة سيدة لا تحبها ولا ترغب في دعوتها للزفاف، فذهبت إلى المطبخ واستلت منه سكينًا وعاجلت به خطيبها طعنًا فأردته قتيلًا.