قد يصبح الأغنى في العالم .. شاب صغير يهدد عروش مؤسسي أمازون وفيسبوك

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لم يبلغ الشاب كريس كيلسي، الـحادية والعشرين من عمره؛ لكنه مع ذلك بات مهددًا لعرش مؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، ورئيس تسلا، إيلون موسك، ليصبح أول تريليونير في التاريخ.

وأصبح كيلسي، مليونيرا بين عشية وضحاها، عندما باع شركته لتطوير التطبيقات "Appsitude" في سن 19 عامًا، وخلال عامين فقط، يعتقد الشاب أن مشروعه الجديد، سيؤدي إلى ضمان المزيد من النجاح المالي له.

وفي مقال تفصيلي على مدونة "Medium"، تحدث كيلسي عن خططه لتوسيع ثروته، مشيرًا إلى أنه يريد "تغيير العالم بطريقة لم تحدث من قبل".

وقال كريس كيلسي: "أنا الآن في طريقي لأصبح أصغر ملياردير عصامي في العالم في سن 21 عاما، وسأصبح أول تريليونير في العالم، هدفي هو تغيير العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل".

ويعد مشروع " كيلسي كوين" بمثابة بنك رقمي بعملة خاصة به تعتمد على الدولار الأمريكي، وتقدم العملة الافتراضية دفعات فورية لأي شخص في أي مكان في العالم عبر البريد الإلكتروني لفيسبوك.

وتساوي عملة "كلسي كوين" 1 دولار (0.76 جنيه إسترليني)، وهي متاحة حاليًا فقط عن طريق الاتصال بكريس كيلسي مباشرة لكن شركته تعتزم بناء ونشر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهذه العملة الرقمية، والتي تسمح بإيداع النقد مقابل "كيلسي كوين" عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم على فيسبوك.