المبعوث الأممي يغادر صنعاء كسيرا .. تفاصيل موفد عاد خائبا

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غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء.
وأفاد مصدر دبلوماسي في صنعاء، لوكالة لوكالة الانباء الروسية"سبوتنيك"، بأن المبعوث الأممي لم ينجح خلال زيارته التي استمرت يومين، في الحصول على موافقة الحوثيين بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها ضمن خطته بشأن تجنيب الحديدة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي ومسلحي الحوثي
وأشار المصدر إلى تمسك الحوثيين بدور إشرافي أممي في ميناء الحديدة، وأنهم رفضوا الانسحاب من مدينة الحديدة.
يذكر أن خطة المبعوث الأممي تتضمن انسحاب مسلحي الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وإحلال قوات أمنية حكومية بدلا عنهم بإشراف أممي.
وكان المبعث الدولي قد كال في وقت سابق المدح والثناء لعبدالملك الحوثي , وقال ان لقاءاته به كانت مثمرة بنائه , لكنه يبدو أصطدم في أخر لحظة بالموقف الحقيقي للحوثيين , وتبين أن كل وعودهم هو عبارة تبخرت أدراج الرياح فغادر محملا بخفي حنين .