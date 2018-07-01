شاهد البوم صور لنجل رئيس هيئة الأركان .. الشهيد محمد طاهر العقيلي .. مقاتلا ومرافقا ..

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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توفي اليوم نجل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الدكتور طاهر العقيلي رئيس إثر حادث مروري وقع في المملكة العربية السعودية في وادي الدواسر .

يشار إلى أن هذا هو الشهيد الثاني الذي يفقده رئيس الأركان , حيث توفي نجله ألأكبر في أحد الجبهات .

هذا وقد تلقي اليوم رئيس هيئة الأركان سيل من التعازي في مقدمتها الرئيس هادي ونائبه في وفاة محمد طاهر العقيلي ومرافقة ليث الدقيمي.