رئيس هيئة الأركان اللواء طاهر العقيلي يتلقى التعازي في مصابه الجلل

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي في وفاة محمد طاهر العقيلي وليث الدقيمي إثر حادث مروري مؤسف.

وعبر الرئيس عن بالغ حزنه لرحيل الفقيدين .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي في وفاة محمد طاهر العقيلي وليث الدقيمي إثر حادث مروري مؤسف.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي في وفاة محمد طاهر العقيلي وليث الدقيمي إثر حادث مروري مؤسف.

كما بعث العميد محمد جسار مستشار رئيس هيئة الأركان برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي في وفاة محمد طاهر العقيلي وليث الدقيمي .