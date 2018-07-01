العالم على موعد مساء اليوم مع ظاهرة فلكية هي الأطول في القرن الواحد والعشرين “واتساب” يغيّر من تطبيقه على “آيفون” بصورة شاملة.. تعرّف على التحديثات طالب يمني يتبرع لجامعة ألمانية بـ50 ألف يوروا.. لماذا؟ ليلة سقوط الـ«فيس بوك».. يوم أن خسر مارك 123 مليار دولار الصحف الإماراتية تسرد مخاطرالحوثي على الملاحة البحرية وتؤكد إما الانسحاب أو التحرير مؤسسات حوثية سيطرت الأعمال الاغاثية بإشراف الامن القومي إنفوغرافيك.. أهمية باب المندب ومخاطر تهديدات الحوثي تعزيزات عسكرية ضخمة تصل مشارف الحديدة.. هل قرر التحالف حسم المعركة؟ الدبلوماسية اليمنية تصعد وتعد لشكوى بمجلس الأمن ضد «ميليشيات إيران» تقرير أمريكي خطير :لماذا أوقفت السعودية سفن النفط التابعة لها .. هكذا سيسحق الحوثيون
طرح تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تحديثاً جديداً لحاملي الهواتف العاملة بنظام تشغيل “آي أو إس” من “آيفون” و”آيباد”.
وأضافت “واتساب”، بحسب موقع “وا بيتا إنفو” التقني المتخصص، مجموعة من التحسينات الكبيرة، التي ستغير من شكل التطبيق على هواتف “آيفون”.
ويحتوي التحديث الجديد لـ”واتساب”، الذي يحمل رقم 2.18.80، تحسينات متعلقة بتحسين ظهور “الإشعارات” بشكل ملحوظ، عما سبق.
ويوضح الموقع التقني أنه من خلال التحديث الجديد على “واتساب”، يمكن للمستخدم أن يتحكم في بعض الوسائط التي يتلقاها عبر تطبيقه.
ويدعم التحديث الجديد على “واتساب” إمكانية رؤية الإشعارات المتعلقة بوجود صور وملفات “صور متحركة” (GIF) تلقاها، وبعض الروابط أو الصور التي تكون عبارة عن محتوى إعلاني، وإذا ما رغب في تحميلها مباشرة على هاتفه.
كما يمكّن “واتساب” الجديد المستخدم من أن يُنزل كافة “الوسائط المتعددة” مباشرة إلى هاتفه، عن طريق الدخول إلى قسم “الإعدادات” والضغط على زر “تنزيل تلقائي” (Autodownload).
كما يوفر “واتساب” الجديد أيضاً إمكانية عدم تحميل “الوسائط” عن طريق الضغط على خيار “نظرة خاطفة” (Pop)؛ مما يسمح بعدم تحميل تلك الوسائط مباشرة إلى هاتفك، إلا بعد اطلاعك عليها أولاً، ومن ثم يتم تحميلها في حال رغبتك بذلك الأمر.