اليابان تعين مورياسو مدربا للمنتخب الأول عقب كأس العالم ناطق الجيش: مليشيا الحوثي حولت الحديدة إلى وكر لشن عملياتها الإرهابية سميرة توفيق: أهرب من الأضواء والشهرة وأشتاق إلى الغناء فياجرا للنساء ... لماذا تم إيقافها الفنانة حلا الترك في تحدي الرقص كيكي قوات الجيش تواصل توغلها في معقل المليشيا الحوثية خسائر بالجملة لـفيسبوك .. فوق توقعات الخبراء جنون الجماهير... مدرج كامل يفاجئ محمد صلاح في أمريكا ماذا قال مدير «سد النهضة» قبل مقتله؟ مباحثات أمريكية مع «طالبان» بدولة خليجية لإنهاء الحرب في أفغانستان
اعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم ،يوم الخميس 26يوليو/تموز2018م، أن هاجيمي مورياسو مدرب الفريق الاولمبي للرجال سيتولى تدريب المنتخب الأول.
ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد المحلي تأكيده عقب اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد في طوكيو، وجاء القرار عقب انتهاء ارتباط أكيرا نيشينو، الذي قاد اليابان لبلوغ دور 16 في كأس العالم بروسيا، بالفريق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مورياسو، الذي كان جزءا من الجهاز الفني لنيشينو في نسخة روسيا، سيظل مدربا للمنتخب الاولمبي حتى دورة 2020 في طوكيو.
وستكون المهمة الأولى لمورياسو هي تجهيز اليابان لخوض نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في يناير كانون الثاني المقبل في الإمارات، وأوقعت القرعة اليابان، التي فازت بالبطولة القارية أربع مرات وهو ما يمثل رقما قياسيا، ضمن المجموعة السادسة التي تضم اوزبكستان وعمان وتركمانستان.