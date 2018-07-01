اليابان تعين مورياسو مدربا للمنتخب الأول عقب كأس العالم

الجمعة 27 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-رويترز

عدد القراءات 221

اعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم ،يوم الخميس 26يوليو/تموز2018م، أن هاجيمي مورياسو مدرب الفريق الاولمبي للرجال سيتولى تدريب المنتخب الأول.

ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد المحلي تأكيده عقب اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد في طوكيو، وجاء القرار عقب انتهاء ارتباط أكيرا نيشينو، الذي قاد اليابان لبلوغ دور 16 في كأس العالم بروسيا، بالفريق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مورياسو، الذي كان جزءا من الجهاز الفني لنيشينو في نسخة روسيا، سيظل مدربا للمنتخب الاولمبي حتى دورة 2020 في طوكيو.

وستكون المهمة الأولى لمورياسو هي تجهيز اليابان لخوض نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في يناير كانون الثاني المقبل في الإمارات، وأوقعت القرعة اليابان، التي فازت بالبطولة القارية أربع مرات وهو ما يمثل رقما قياسيا، ضمن المجموعة السادسة التي تضم اوزبكستان وعمان وتركمانستان.