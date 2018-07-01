ناطق الجيش: مليشيا الحوثي حولت الحديدة إلى وكر لشن عملياتها الإرهابية

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وأكد الناطق باسم الجيش الوطني اليمني، العميد الركن عبده مجلي أن مليشيا الحوثي الانقلابية حولت الحديدة (غرب اليمن) ومينائها الاستراتيجي إلى وكر لشن عملياتها الإرهابية في المياه الدولية بالبحر الأحمر واستهداف الملاحة الدولية .

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن العميد مجلي قوله " إن العملية الإرهابية التي نفذتها، الأربعاء، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ضد ناقلة النفط السعودية في مياه البحر الأحمر، تأتي في سياق تنفيذ الأجندة الإيرانية التخريبية التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة والعالم".

وأضاف العميد مجلي "أن هذه العملية الإرهابية تعزز تأكيدات الجيش الوطني على أن لا حل مع مليشيا الحوثي المتمردة غير تحرير مدينة وميناء الحديدة والشريط الساحلي وبقية المحافظات"

وحذر العميد مجلي من خطورة استهداف مليشيا الحوثي للملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر، وبالقرب من الممر المائي بمضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يمثل أحد أهم الممرات المائية على مستوى العالم ويربط بين خطوط التجارة العالمية من الشرق إلى الغرب.