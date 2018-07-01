فياجرا للنساء ... لماذا تم إيقافها

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتخذ فريق بحثي هولندي قرارًا صعبًا بوقف تجربة كانت تقضي بإعطاء الفياجرا للنساء للمساعدة في تحسين صحة أطفالهن ، وذلك بسبب النتائج الكارثية التي أدت في النهاية إلى وفاة 11 طفلًا .

وكان المشرفون على التجربة قد أعطوا النساء الأقراص المضادة للضعف الجنسي بغية تحسين نمو الأجنة نظرا لمعاناة الأمهات من ضعف في نمو المشيمة.

ويبدو أن الدواء، الذي يعزز تدفق الدم، قد تسبب في حدوث أضرار وتلف في الرئة لدى الأطفال.

ويقول خبراء إنه يتعين إجراء بحوث شاملة لمعرفة ماذا حدث.

أطفال مرضى

ولم تتوصل تجارب سابقة أجريت في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا إلى أي دليل على وجود ضرر محتمل نتيجة التدخل الطبي، أو على وجود نفع أيضا.

وقال الباحثون، في ذلك الوقت (عام 2010)، إن العلاج ينبغي استخدامه في التجارب فقط.

ويعد نقص نمو الأجنة نتيجة وجود مشيمة غير مكتملة النمو حالة مرضية خطيرة لا علاج لها حاليا.

وهي حالة تؤدي إلى ولادة أطفال مبتسرين، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة وتراجع فرصة البقاء على قيد الحياة.

وقد يؤدي الدواء إلى تحسين الوزن أو إطالة فترة الحمل على نحو يحقق فوائد كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأطفال المرضى.