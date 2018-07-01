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التجمع اليمني للاصلاح

1000 مشارك ومشاركة يفتتحون الملتقي الصيفي الثالث لنادي وحدة صنعاء

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص
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افتتح صباح اليوم بصنعاء فعاليات الملتقى الصيفي الثالث لنادي وحدة صنعاء للالعاب الرياضية الذي ينظمه النادي بمشاركة 1000 شابا وشابة يمثلون مختلف مديريات امانة العاصمة .

وتشمل فعاليات الملتقى العديد من الالعاب وفي مقدمتها كرة القدم والسلة والتايكواندو والجودو والجمباز وتنس الطاولة وتنس الميدان والشطرنج والبنجاك سيلات فضلا عن انشطة جديدة اضيفت للفعاليات مثل النشاط النسوي والنشاط الكشفي والنشاط الثقافي والاجتماعي بالاضافة الى العديد من البرامج المتنوعة كالدورات التدريبية والالعاب الترفيهية والمحاضرات الننوعية تختص بالجانب العلمي والاكاديمي للشباب والرياضيين .

وفي حفل التدشين رحب نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عبدالله عبيد بضيوف الحفل وقدم شرحا مفصلا عن الانشطة والفعاليات التي سيتضمنها الملتقى .

واكد عبيد ان فعاليات الملتقى ستغطي اكبر قدر ممكن من الفئات المجتمعية خاصة بعد اضافة النشاط الكشفي والنشاط النسوي .

واكد عبيد ان التميز والنجاح سيكون حليف فعاليات هذا الملتقى سيما وان من يقف خلفه شخص دائما مايحالفه وهو امين جمعان كبيرة .

تخلل حفل الافتتاح عرض ممثلين الالعاب المشاركة من مختلف مديريات الامانة وفقرات فنية وغنائية ورياضية نالت اعجاب الحاضرين .

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