قوات الجيش تواصل توغلها في معقل المليشيا الحوثية

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استكملت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس 26يوليو/تموز2018م، سيطرتها على منطقة ابواب الحديد و تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية ، مقتربة بذلك من مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة (شمال اليمن).

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري تأكيده أن قوات الجيش شنت معارك عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية ، واسناد جوي من قوات التحالف العربي على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في منطقة ابواب الحديد وطردهم منها .

وأوضح المصدر أن تحرير منطقة ابواب الحديد يعتبر المدخل الأهم للوصول الى مركز المديرية ، لافتا الى أن قوات الجيش ماضية في استكمال عمليات التحرير ضد المتمردين حتى تطهير المديرية منهم.

وأكد أن المعارك اسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد ، كما تمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد القتالي حسب ما ذكر المصدر .