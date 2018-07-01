ماذا قال مدير «سد النهضة» قبل مقتله؟

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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«أنا مهندس في موقع السد لا أعلم شيئا عن السياسة، وما أنفذه هو حلم المواطن الإثيوبي الذي لم ولن يتغير».

كانت تلك أبرز تصريحات مدير مشروع سد النهضة، «سيمجنيو بيكلي»، الذي لقي حتفه بطلق ناري في رأسه، الخميس، وسط تحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة.

ويلقب «بيكلي»، الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته في ميدان مسكال وسط العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بـ«أيقونة السدود الإثيوبية»، حيث لم يكن «سد النهضة» أول مشروع يرأسه بل كان رئيسا لمشروع سد «تيكيزي» على بحيرة تانا، وسدي «جليبل 1 و2».

ويعرف عن «بيكلي»، الذي ولد في مدينة جوندر، شمال شرقي إثيوبيا عام 1965، دبلوماسيته التي بدت جليا في لقاء وفد من الإعلاميين من مصر والسودان وجنوب السودان، قبل عامين، تمكنوا من زيارة وتفقد السد، والاطلاع على مراحل الإنشاء، وسير العمل خلال جولة قادها المهندس القتيل.

ووفق ما نقلته صحيفة «الشروق» (يومية خاصة)، والتي كانت ضمن الوفد المشار إليه، فإن «بيكلي» سمح لهم بحرية التجول في المشروع، قائلا لهم: «سد النهضة أمامكم كل ما تريدون الاطلاع عليه متاحا.. وكل شيء يمكن تصويره»، مؤكدا عدم تسبب السد في ضرر لمصر أو السودان.

وأضاف: «مجبورون من الله وبالطبيعة لأن تتدفق المياه إلى مصر والسودان، لا يمكننا قطع المياه فهو عمل حرام».

ورداً على تساؤل حول عوامل الأمان في السد وما إذا كان هناك أي تخوفات من انهيار أو تصدع في جسم السد، قال: «المهندس لديه حل لكل شيء.. نبني السد بطريقة تجعلنا مطمئنين تماماً إلى كفاءته».

وتابع: «ما نقوله عن عدم الضرر ليس فقط في الخطب السياسية ولكنها دراسات وحقائق على الأرض، إثيوبيا تعهدت بنفسها باستغلال مواردها المائية بطريقة تنفع وتفيد الجميع، نحن نفكر فيما وراء الأفق».

وتعهد «بيكلي» بأن يكون «سد النهضة» لمحاربة عدونا المشترك وهو الفقر، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر نفسها الآن هي «منبع الطاقة للمنطقة والقارة من خلال ما تمتلكه من الموارد الطبيعية من المياه والرياح والشمس، والطاقة هي العمود الفقري لأي تنمية مستدامة في الدولة، لذلك هناك تعهدات تنموية وعلمية منظمة لتطوير هذا القطاع».

وشملت الجولة كل الأعمال الإنشائية في جسم السد، وأماكن سكن العمال والمهندسين العاملين في السد، وأطلع الوفد الإعلامي على كل التفاصيل الفنية سواء إنشاءات السد وتخزين المياه وآليات التخزين، وفق الصحيفة.

وكانت الخارجية الإثيوبية، أعربت عن خالص تعازيها في وفاة مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في بيانها حسب ما نقله التليفزيون الحكومي.

وتجري الشرطة الإثيوبية تحقيقات في الحادث، بعد نقل جثة «بيكلي» إلى المستشفى لتشريحها.

وتعد وفاة «بيكلي»، الثانية لمسؤول كبير في الشركات الإثيوبية في الأشهر الأخيرة.

وفي مايو/أيار الماضي، قتل مسلحون مدير شركة دانغوت للأسمنت في إثيوبيا «ديب كمارا»، مع شخصين آخرين في كمين في منطقة أوروميا خارج أديس أبابا.

وتعترض القاهرة على السعة التخزينية الكبيرة للسد، التي تصل إلى 74 بليون متر مكعب وهو ما قد يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.