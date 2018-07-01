مباحثات أمريكية مع «طالبان» بدولة خليجية لإنهاء الحرب في أفغانستان

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحثت كبيرة المبعوثين الأمريكيين إلى جنوب آسيا، «أليس ويلز»، مع مسؤولين في حركة «طالبان» الأفغانية، سبل إنهاء الحرب بالبلاد التي استمرت 17 عاما.

وجرى اللقاء، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء اللجنة السياسية لحركة «طالبان».

وقالت مصادر من المشاركين في المحادثات، إن الهدف من اللقاء هو البناء فوق قوة الدفع التي أحدثتها الأيام الثلاثة لوقف إطلاق النار مؤخرا، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن بلاده تستكشف كل الطرق من أجل البدء في عملية سلام بالتشاور مع الحكومة الأفغانية.

وتشارك الحكومة الأفغانية في الجهود الأمريكية - القطرية المبذولة لبدء محادثات سلام مع الحركة.

ووفق الصحيفة، عادت السفيرة «ويلز» إلى واشنطن بعد البحث في التقدم نحو عملية يقودها الأفغان مع المسؤولين القطريين.

وأكد مسؤولون أمريكيون أنهم لمسوا جدية ورغبة جديدة لدى «طالبان» هذه المرة في محادثات السلام.

وفي وقت سابق، طلبت الإدارة الأمريكية من كبار دبلوماسييها السعي إلى إجراء محادثات مباشرة مع «طالبان»، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وتصر الحركة على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، بعيدا عن الحكومة الأفغانية التي تراها مجرد أداة لواشنطن وقوى أخرى.