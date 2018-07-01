اليمنيون يقصفون «جبهة الحوثي» ردا على «مزاعم» استهداف «ابوظبي» ويفضحون كذبتهم

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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سخر ناشطون ومحللون سياسيون من ، مزاعم الحوثيين استهداف مطار ابوظبي، اليوم الخميس بطائرة مسيرة.

واعتبروا مزاعم مليشيات الحوثي الانقلابية استهداف المطارات من قبيل الانتصارات الوهمية وإجتراح البطولات الفارغة.

ولاحقا نفى مسئول اماراتي مزاعم الحوثيين بقصف مطار ابوظبي ، وقبل ذلك نشرت ادارة المطار تغريدة على تويتر - رصدها مأرب برس- وضحت حقيقة ماحدث في المطار.

واشارت الى وقوع حادثة في المطار تسببت بها مركبة نقل للإمدادات بالقرب من مبنى المسافرين الرابعة عصر الخميس .. مؤكدة استمرار الحركة الشتغيلية في المطار.

ولاقت المزاعم الحوثية سخرية واسعة من قبل ناشطين ومحللين يمنيين اعتبروها مجرد "بيع وهم لإنصارها واجتراح بطولات كاذبة".

وقال المحلل السياسي اليمني علي الذهب عبر صفحته في تويتر، أن"القيمة الحقيقية لكذبات الحوثي الصاروخية والطيرانية المسيرة، تكمن في خداع الجهلاء من اليمنيين، الذين يدفعون بابنائهم إلى المحارق حماسا، دون إدراك بأنهم ضحايا كذبات كهنوتية متوارثة لسلالة حكمت اليمن بالدجل والخداع والتضليل".

الصحفي صدام الكمالي قال ساخراً: قيادي حوثي يقول إن الطائرة المسيرة قطعت 1500 كيلومتر وصولاً إلى #مطار_أبو_ظبي!.

وتسائل بتهكم: هل في طائرة مسيرة ممكن تقطع 1500 كيلومتر؟! هذه قده طائرة منزلة ومخيرة ومبخرة كمان

بدوره، يشير الكاتب السياسي اليمني محمد جميح إلى أن حكاية قصف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة حوثية تشبه حكاية قصف شركة أرامكو في الرياض بالطائرة نفسها قبل أيام".

وقال "عندما استهدف الحوثي سفينة نفط سعودية أقرت السعودية بذلك، ولكن ادعاء قصف مطار أبوظبي وإحداث دمار هائل فيه، مع استمرار حركة الطيران يعني أن طائرة الحوثي كانت تحوم في مخيلته".