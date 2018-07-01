قوات برية سعودية تساند الجيش في دك معاقل وتحصينات الانقلابيين والتوغل في «صعدة» - آخر المستجدات

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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توغلت قوات الجيش اليوم الخميس 26 يوليو / تموز 2018م ، في معاقل الحوثيين بصعدة (شمالي اليمن) واستطاعت تحقيق تقدم عسكري كبير بمشاركة قوات سعودية برية.

وفي التفاصيل ، استكملت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس، سيطرتها على منطقة ابواب الحديد و تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية ، مقتربة بذلك من مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة .

واكد مصدر عسكري بمحور علب أن قوات الجيش شنت معارك عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية ، واسناد جوي من قوات التحالف العربي على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في منطقة ابواب الحديد وطردهم منها .

وأوضح المصدر بحسب موقع الجيش سبتمبر نت ”أن تحرير منطقة ابواب الحديد يعتبر المدخل الأهم للوصول الى مركز المديرية ، لافتا الى أن قوات الجيش ماضية في استكمال عمليات التحرير ضد المتمردين حتى تطهير المديرية منهم.

وأكد أن المعارك اسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد ، كما تمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد القتالي .

ولفت المصدر الى المعارك لاتزال محتدمة من ناحية المحور الشرقي في اتجاه المجمع الحكومي لمديرية باقم عبر جبال عرف وشيحاط ، والتي تبشر بقرب انهاء التمرد وطرد الميليشيات منها بالكامل .