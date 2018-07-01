قوات برية سعودية تساند الجيش في دك معاقل وتحصينات الانقلابيين والتوغل في «صعدة» - آخر المستجدات أبو بكر القربي يقصف جناح مؤتمر الرياض ويسوق لجناح الحوثيين دوليا .. ويعترف بأخطاء حزب قاده فرد تشظى أحزابا شططا قوات الجيش تهاجم المليشيا غربي تعز وتكبدها قتلى والجرحى هزيمة نكراء للحوثيين في محافظة البيضاء تعرف على حجم الإنجاز الجغرافي للجيش الوطني فيسبوك تطلق ميزة تتيح للمجموعات مشاهدة الفيديوهات والبث المباشر معًا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف لمأرب برس تفاصيل العودة لليمن وعلاقته بالحوثيين والشرعية – تفاصيل عاجل : حقيقة استهداف الحوثيون مطار أبوظبي الحكومة تعلن عن «خياراتها العسكرية» وتربط «هجوم باب المندب» بمعركة الساحل - بيان لاعب بريال مدريد ينقذ 15 صيادا من الغرق في البرتغال إيران والحوثيون ينجون في محاصرة نفط الخليج داخل جزيرة العرب .... حقيقة أم محال ؟ دولتان خليجيتان تودعان باب المندب
توغلت قوات الجيش اليوم الخميس 26 يوليو / تموز 2018م ، في معاقل الحوثيين بصعدة (شمالي اليمن) واستطاعت تحقيق تقدم عسكري كبير بمشاركة قوات سعودية برية.
وفي التفاصيل ، استكملت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس، سيطرتها على منطقة ابواب الحديد و تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية ، مقتربة بذلك من مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة .
واكد مصدر عسكري بمحور علب أن قوات الجيش شنت معارك عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية ، واسناد جوي من قوات التحالف العربي على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في منطقة ابواب الحديد وطردهم منها .
وأوضح المصدر بحسب موقع الجيش سبتمبر نت ”أن تحرير منطقة ابواب الحديد يعتبر المدخل الأهم للوصول الى مركز المديرية ، لافتا الى أن قوات الجيش ماضية في استكمال عمليات التحرير ضد المتمردين حتى تطهير المديرية منهم.
وأكد أن المعارك اسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد ، كما تمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد القتالي .
ولفت المصدر الى المعارك لاتزال محتدمة من ناحية المحور الشرقي في اتجاه المجمع الحكومي لمديرية باقم عبر جبال عرف وشيحاط ، والتي تبشر بقرب انهاء التمرد وطرد الميليشيات منها بالكامل .