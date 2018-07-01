قوات الجيش تهاجم المليشيا غربي تعز وتكبدها قتلى والجرحى

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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هاجمت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس 26يوليو/تموز2018م، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية قرب مفرق الوازعية غربي محافظة تعز.

وأفاد موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع المليشيا قرب مفرق الوازعية مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

واستعادت قوات الجش الوطني خلال الهجوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة من قبضة المليشيا الحوثية حسب ما ذكر الموقع.