قوات برية سعودية تساند الجيش في دك معاقل وتحصينات الانقلابيين والتوغل في «صعدة» - آخر المستجدات أبو بكر القربي يقصف جناح مؤتمر الرياض ويسوق لجناح الحوثيين دوليا .. ويعترف بأخطاء حزب قاده فرد تشظى أحزابا شططا قوات الجيش تهاجم المليشيا غربي تعز وتكبدها قتلى والجرحى هزيمة نكراء للحوثيين في محافظة البيضاء تعرف على حجم الإنجاز الجغرافي للجيش الوطني فيسبوك تطلق ميزة تتيح للمجموعات مشاهدة الفيديوهات والبث المباشر معًا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف لمأرب برس تفاصيل العودة لليمن وعلاقته بالحوثيين والشرعية – تفاصيل عاجل : حقيقة استهداف الحوثيون مطار أبوظبي الحكومة تعلن عن «خياراتها العسكرية» وتربط «هجوم باب المندب» بمعركة الساحل - بيان لاعب بريال مدريد ينقذ 15 صيادا من الغرق في البرتغال إيران والحوثيون ينجون في محاصرة نفط الخليج داخل جزيرة العرب .... حقيقة أم محال ؟ دولتان خليجيتان تودعان باب المندب
هاجمت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس 26يوليو/تموز2018م، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية قرب مفرق الوازعية غربي محافظة تعز.
وأفاد موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع المليشيا قرب مفرق الوازعية مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.
واستعادت قوات الجش الوطني خلال الهجوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة من قبضة المليشيا الحوثية حسب ما ذكر الموقع.