هزيمة نكراء للحوثيين في محافظة البيضاء تعرف على حجم الإنجاز الجغرافي للجيش الوطني

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أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الخميس، عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.
وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، بدأت فجر اليوم من منطقة الهجفة وتمكنت القوات من تحرير (منطقة شركة بن عرب، وجبل الدير، وسيلة الوهبية، وكذا تحرير معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل)، وصولاً إلى مفرق عفار.
وأضاف اللواء بحيبح أن مساحة المناطق التي تم تحريرها، اليوم، تقدر بنحو 40 كم، ولم يتبق أمام أبطال الجيش سوى 18 كم للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي الذي يقطع خطوط الإمداد عن المليشيات في مناطق متعددة بما فيها مدينة البيضاء.
وأكد أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، ومنها مقتل ما يقارب ٢٥ عنصرًا من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وهنأ قائد محور بيحان القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه، ورئيس الوزراء، بهذه الانتصارات الكبيرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، مثمناً الدعم الأخوي للأشقاء في التحالف العربي.
ولفت إلى أن قوات الجيش تجاوزت جميع الصعاب بتحريرها عقبة القنذع ومنطقة فضحة وجبالها وماهي إلا مسألة وقت وتكون محافظة البيضاء محررة بالكامل، مؤكداً أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة حتى تحرير كل شبر في اليمن.