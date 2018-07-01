رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف لمأرب برس تفاصيل العودة لليمن وعلاقته بالحوثيين والشرعية – تفاصيل

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن السيد يوهانس بريوير في أول حوار صحفي له بعد عودته الجديدة إلى اليمن مع موقع "مأرب برس" عن استمرار الصليب الأحمر في خفض تواجد بعثة الصليب في اليمن بسبب عمليات الاغتيال التي تعرض لها بعض العاملين في اللجنة في وقت سابق , وربط هذا الخفض حتى حصولهم على ضمانات كافية وصلبة وقابلة للتنفيذ من جميع أطراف النزاع وأصحاب النفوذ في اليمن .

وأضاف موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مازالت تعلق أنشطتها باستثناء الأنشطة المنقذة للحياة والأنشطة المهمة مثل دعم المرافق الطبية ومؤسسات المياه للحفاظ على استمرارية تقديم خدمات هذه المرافق والمؤسسات الحيوية، فضلا عن التدخل في حالات الطوارئ التي ننفذها لصالح المتضررين من النزاع على طول ساحل البحر الأحمر.

وحول سؤال مأرب برس عن سر التواجد الكبير لصليب الأحمر في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية أجاب السيد يوهانس بريوير بقوله " أن اللجنة الدولية لصليب الأحمر تعمل في اليمن منذ عام 1962وأدخلت مجموعة واسعة من البرامج لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة , وتم تنفذ معظم هذه البرامج في كلٍ من شمال اليمن وجنوبها.

وقال أن اللجنة الدولية تدعم المستشفى الجراحي في الطلح بمحافظة صعدة، وتدعم أيضا مستشفى المنصورة الجراحي بمحافظة عدن، ناهيك عن توفير الأنسولين بشكل منتظم إلى كافة مناطق اليمن .

وقال أن عمل اللجنة الدولية يستند إلى مبادئ الحياد والاستقلال، ويتم تطبيق ذات النهج على جميع الضحايا بالتركيز على احتياجاتهم.

وحول سؤال مأرب برس عن إمكانية زيارة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن السيد يوهانس بريوير لمحافظة مأرب أجاب معتذرا بقوله " أنه بسبب تعليق الأنشطة والتحركات في جميع أنحاء البلاد، لا يمكن لمثل هكذا زيارة أن تتم حالياً.

كما مضى في حديثة مؤكدا" أن اللجنة الدولية تنظر بجدية على المدى الطويل في تواجد دائم لها في مأرب وشرق البلاد. لذلك، يأمل أن يتمكن من زيارة محافظة مأرب.

وحول سؤاله عن لقائه بوزير خارجية الانقلاب الذي زعم اعلام الحوثي أنه قام بتقديم أوراق عمله في اليمن , نفى ذلك قائلا " كلما حدث تغيير في الإدارة، نقوم بجولة محادثات لإبلاغ الأطراف المعنية التي نتحاور معها, وهو ما يعتبر إجراء روتيني بالنسبة لنا.

وبالإضافة الى الاطراف في صنعاء أبلغنا أيضاً بعثة اليمن الدائمة في جنيف بالمعلومات المتعلقة بتغيير الإدارة.

وشدد بقولة " إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة وغير متحيزة، تقيم اتصالات مع معظم الجهات الفاعلة في المناطق المتأثرة بالنزاع، سواء كانت جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة. تهتم اللجنة الدولية بشكل رئيسي في الحد من معاناة المدنيين الذين غالباً ما يتحملون المعاناة الناجمة عن آثار النزاع المسلح.

يشار إلى أن السيد يوهانس بريوير كان يعمل سابقا كنائب لرئيس البعثة , لكنه حاليا الرئيس الجديد للجنة في اليمن

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https://marebpress.org/articles.php?id=43806