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التجمع اليمني للاصلاح

عاجل : حقيقة استهداف الحوثيون مطار أبوظبي

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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زعمت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الخميس 26 يوليو 2018م استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، قالت انها من طراز صماد 3.

 فيما اعلن مطار أبوظبي عن وقوع حادثة في المطار تسببت بها مركبة نقل للإمدادات بالقرب من مبنى المسافرين.

وقالت ادارة المطار في تصريحات صحفية- تابعها مأرب برس قبل قليل - ان الحادثة في المطار لم تؤثر على العمليات التشغيلية

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