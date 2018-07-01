هزيمة نكراء للحوثيين في محافظة البيضاء تعرف على حجم الإنجاز الجغرافي للجيش الوطني فيسبوك تطلق ميزة تتيح للمجموعات مشاهدة الفيديوهات والبث المباشر معًا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يكشف لمأرب برس تفاصيل العودة لليمن وعلاقته بالحوثيين والشرعية – تفاصيل عاجل : حقيقة استهداف الحوثيون مطار أبوظبي الحكومة تعلن عن «خياراتها العسكرية» وتربط «هجوم باب المندب» بمعركة الساحل - بيان لاعب بريال مدريد ينقذ 15 صيادا من الغرق في البرتغال إيران والحوثيون ينجون في محاصرة نفط الخليج داخل جزيرة العرب .... حقيقة أم محال ؟ دولتان خليجيتان تودعان باب المندب بطل مونديال "روسيا 2018" يفضل قضاء عطلته في مكة المكرمة «صدام جوي» كاد أن يحدث بين بريطانيا وروسيا مباراة مجنونة.. صلاح يقهر مانشستر ستي بهدف وأداء رائعين فيديو
زعمت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الخميس 26 يوليو 2018م استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، قالت انها من طراز صماد 3.
فيما اعلن مطار أبوظبي عن وقوع حادثة في المطار تسببت بها مركبة نقل للإمدادات بالقرب من مبنى المسافرين.
وقالت ادارة المطار في تصريحات صحفية- تابعها مأرب برس قبل قليل - ان الحادثة في المطار لم تؤثر على العمليات التشغيلية