وسط انهيار عناصر المليشيا ..قوات الشرعية تحقق تقدمات متسارعة في الملاجم

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس26يوليو/تموز2018م، من إحراز تقدمات جديدة في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وذكرت مصادر عسكرية ان قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع دير الاستراتيجي وظهر البياض مفرق وعاله في مديرية الملاجم من قبضة المليشيا الحوثية.
ولفتت المصادر الى قوات الجيش تواصل تقدمها بشكل متسارع متجاوزة شركة بن عرب ووادي فضحة ومعسكر فضحة وجبال الدير الاستراتيجية.
وكانت قوات الجيش الوطني اطلقت صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.