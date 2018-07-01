إيران والحوثيون ينجون في محاصرة نفط الخليج داخل جزيرة العرب .... حقيقة أم محال ؟ دولتان خليجيتان تودعان باب المندب

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قبل واحد وعشرين يوما من هذه اللحظة توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، بإغلاق مضيق هرمز وقال أن قواته على استعداد لإغلاق مضيق هرمز، حال عدم تمكن إيران من بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية". وأضاف جعفري: "سوف نجعل العدو يفهم إما أن يتمكن الجميع من استخدام مضيق هرمز أو لن يستخدمه أحد".
وبالأمس تم استهداف ناقلة نفط سعودية عملاقة في بالقرب من مضيق باب المندب وعلى تداعيات ذلك الهجوم
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الفالح إن هذا الإجراء سيكون بشكلٍ فوري ومؤقت، مؤكدًا أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية لناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية، وعلى الملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ويقول خبراء النفط، إن أسعار النفط سترتفع ارتفاعاً كبيراً.
إلى ذلك صرح مسؤول كويتي أن بلاده تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب لكن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد.
وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية ردا على سؤال لرويترز "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن".
التصعيد الإيراني الحوثي على نفط دول الخليج يمكن أن يضعها في خانوق قاتل وتتحول الخطوط العملاقة لتصدير النفط " لدول الخليج بشكل عام " إلى منطقة جغرافية مغلقة , مما يعني دخول العالم في أزمة نفط ستشتعل في الأسعار بشكل جنوني ,بسبب عجز دول الخليج عن تصدير النفط .
وهو ما يعني أن هذا التهديد سينعكس على مسرح العمليات العسكرية في اليمن , بهدف سرعة تحرير الساحل الغربي بشكل عام , حفاظا على مصالح دول الخليج النفطية . قبل مصالح اليمن .