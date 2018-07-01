الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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صرح الدولي الفرنسي، بينجامين ميندي، الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأن مكة المكرمة هي المكان المُفضل بالنسبة له كشخص مسلم، لقضاء العطلة.

ورد ميندي على سؤال حول أفضل مكان لقضاء عطلته، قائلًا: "بالنسبة لي، أنا مسلم ولذلك مكة المُكرمة هي الأفضل".

وتوج بينجامين ميندي مع منتخب بلاده فرنسا بلقب بطولة كأس العالم "روسيا 2018" على حساب نظيره الكرواتي، بفوزه عليه (4-2)، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، يوم 15 يوليو الجاري، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.