«صدام جوي» كاد أن يحدث بين بريطانيا وروسيا

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قال سلاح الجو الملكي البريطاني اليوم الخميس، إن طائرتين من طراز #تايفون متمركزتين في رومانيا انطلقتا نحو #طائرة_روسية تحركت قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود.
وأضاف سلاح الجو البريطاني في بيان أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجانيتشانو الجوية الرومانية بالقرب من كونستانتا على ساحل البحر الأسود للتعامل مع الطائرة الروسية التي كانت متجهة غربا باتجاه المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي.
وتابع قائلا: إن الطائرة الروسية لم تدخل المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وإن الطائرتين التايفون حامتا في الأجواء لفترة قصيرة على سبيل الردع قبل أن تعودا إلى قاعدتهما.