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التجمع اليمني للاصلاح

مباراة مجنونة.. صلاح يقهر مانشستر ستي بهدف وأداء رائعين فيديو

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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نجح الفرعون المصري محمد صلاح، هداف ليفربول في قهر فريق مانشستر سيتي خلال بطولة الأبطال الودية.

ودخل "صلاح" المباراة في الدقيقة 61 كبديل، حينما كان فريقه متأخرًا بهدف، قبل أن يحرز هدف التعادل خلال ثوان قليلة من نزوله أرضية الملعب برأسية رائعة.

وكاد صلاح أن يسجل الثاني والثالث خلال نفس الدقيقة لولا تدخل مدافع "السيتي" مرة والقائم مرة أخرى.

وسلم "صلاح" هدية لزميله السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 85 قبل أن يرفضها ويطيح بها في الهواء.

ورفع صلاح في نهاية المباراة كرة حاول زميله سولانكي أن يتسلمها داخل منطقة الجزاء، لكن مدافع السيتي أعاقه فاحتسب الحكم ركلة جزاء تقدم لها "مانيه" وسددها على يسار الحارس ليحرز الهدف الثاني الذي ضمن لليفربول الفوز.

وهذه أول مشاركة كروية لصلاح بعد مونديال روسيا الذي شارك فيه مع منتخب مصر حيث حقق نتائج أقل من متواضعة.

 
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