الجيش يعلن اطلاق عملية عسكرية واسعة «وسط اليمن» والهجوم يبدأ من «محورين»

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن الجيش اليمني ، اليوم الخميس 26يوليو / تموز 2018م بدء عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

واطلقت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس إن قوات الجيش تقدمت من محورين من جهة ناطع ونعمان ، وتمكنت من السيطرة على مواقع وجبال استراتيجية والتوغل اكثر من 7 كليومترات في منطقة فضحة بمديرية الملاجم .

واوضحت المصادر إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تجاوزت منطقة الشركة ووادي فضحة ومعسكر فضحة وجبال دير الاستراتيجية وسط انهيار كبير لدى الميليشيات الحوثية ، وسط تقدم الجيش ، لتحرير ما تبقى من مواقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بمديرية الملاجم .