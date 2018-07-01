مليشيات الحوثي الايرانية تتسبب في «ازمة كبرى» - ابن سلمان يعقد اجتماعا رفيعا واسعار النفط تصعد والسعودية تملك بديلا اخر عن «باب المندب»

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تقرير

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تسببت مليشيات الحوثي الايرانية باحداث ازمة في مضيق باب المندب ، بعد استهداف ناقلة نفط ،قال التحالف انها تعرضت لاضرار بسيطة .

واعلنت الرياض تعليق شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب ، حتى يتم تأمين الملاحة الدولية من اي هجمات ارهابية ، فيما عقد ولي العهد السعودي اجتماعا امنيا رفيعا.

وترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتماعاً لمجلس الشئون السياسية والأمنية، وذلك عقب تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم حوثي في البحر الأحمر أمس الأربعاء، في حين أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده قررت تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المجلس الذي ترأسه ولي العهد استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وقال وزير الطاقة السعودي «إنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ«تحالف دعم الشرعية في اليمن» تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء (بتوقيت المملكة) بعد عبورهما مضيق باب المندب».

وأسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية حسب قناة العربية.

وقال الوزير الفالح إن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، مؤكداً «أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر».

من جهتها، قالت شركة أرامكو السعودية إنه بناءً على ما صرّح به وزير الطاقة «ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام،

وعلّقت الشركة إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

وتعد أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلاً واحداً من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.

وأضافت الشركة أنها تضع نصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

وقال الفالح أن إحدى الناقلتين أصيبت أثناء هذا الهجوم، وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام، مشيرا إلى بذل جهود لتحريك الناقلة المستهدفة إلى ميناء سعودي.

في المقابل، قالت قناة المسيرة الحوثية إن ما سمتها بالقوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن، وذكر الحوثيون أن الصاروخ الذي أطلقوه على البارجة السعودية حقق إصابة مباشرة.

وذكر القيادي في ميليشيا الحوثيين محمد علي الحوثي أن صواريخ جماعته «تستطيع الوصول لموانئ دول أخرى مشاركة في العدوان»، في إشارة إلى دول التحالف العربي.

وفي بيان منفصل نشرته النسخة الحوثية من وكالة سبأ قالت الجماعة إنها استهدفت زورقا للتحالف قبالة ساحل منطقة الدريهمي (جنوبي الحديدة).

ويقول هذا التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري مثل البحر الأحمر، حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس.

وذكر التحالف أنه أحبط هجمات سابقة في البحر الأحمر في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وكانت القوة البحرية التابعة لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح استهدفت في 29 يوليو/تموز 2017 بارجة عسكرية إماراتية قبالة سواحل المخا (غربي البلاد).

وذكرت مصادر حوثية آنذاك أن السفينة استُهدفت بـ«سلاح مناسب» أثناء قدومها من ميناء عصب وعلى متنها عتاد عسكري.

*السعودية تملك بديلا اخر

يعد #مضيق_باب_المندب إلى جانب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية للنفط الخام ومنتجات بتروكيماوية أخرى، حيث يربط البحر الأحمر ببحر العرب عبر كل من سواحل اليمن وجيبوتي وإريتريا.

وبعد تعليق شحنات الخام السعودي عبر باب المندب، جراء تعرض ناقلتين تابعتين لشركة البحري السعودية لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي اليمنية، لاتزال السعودية تملك خياراً آخر يتمثل في خط الأنابيب الضخم الذي يربط شرق المملكة بغربها، وذلك لنقل النفط من الحقول السعودية على الخليج العربي إلى مدينة ينبع في البحر الأحمر، مما يغنيها عن المرور بمضيق باب المندب ويضمن وصول الخام السعودي إلى الأسواق الأوروبية.

وخط الأنابيب شرق_غرب السعودية قادر على نقل حوالي 5 ملايين برميل من النفط السعودي الخام يومياً، ولعل هذا الخيار هو ما خفف من ردة فعل أسواق النفط اليوم عقب الإعلان السعودي عن تعليق مؤقت لصادرات نفطية تقدر بمليوني برميل عبر باب المندب، في وقت تشهد السوق العالمية شحاً في المعروض نتيجة تقلص الإمدادات من عدد من المنتجين الرئيسيين، إلى جانب توقعات تأثير عودة العقوبات الأميركية إلى إيران على حجم المعروض العالمي.

كيف تفاعلت أسواق النفط؟

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت، في تعاملات اليوم، بـ42 سنتاً أي ما يعادل 0.6% إلى 74.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.7% أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة.

والإغلاق الكامل لباب المندب، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقطة 29 كيلومتراً، سيجبر ناقلات النفط القادمة من السعودية والكويت والعراق والإمارات على الالتفاف حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية أو ما يعرف برأس الرجاء الصالح، ما سيرفع المدة الزمنية اللازمة لعبور إمدادات النفط ويضاعف التكلفة، وبالتالي يصعد بأسعار النفط في الأسواق العالمية.

4.8 مليون برميل يومياً

يسمح الممر المائي بمرور صادرات النفط الخليجية والإيرانية إلى السوق الأوروبية، إما عبر قناة السويس أو خط أنابيب "سوميد" الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مصر.

وبحسب آخر تقديرات لوكالة الطاقة الدولية العائدة لعام 2016، تدفق 4.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية عبر مضيق باب المندب، حوالي 2.8 مليون منها اتجه شمالاً نحو أوروبا، فيما أبحر المليونان الآخران من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا.

ويعد المضيق طريقًا هامًا لوصول مشتقات النفط الأوروبية إلى الأسواق العالمية.

لكن بالمقارنة، يعد #مضيق_هرمز أكثر أهمية نظراً لحجم التدفقات التي تمر منه، وهي تقدر بحوالي 18.5 مليون برميل يوميًا بحسب أرقام عام 2016.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني هدد مراراً بوقف الشحنات عبر "هرمز" رداً على العقوبات الأميركية، التي ستحد بشكل كبير من صادرات نفط إيران.

تأثير مؤقت

قال الخبير النفطي، كامل الحرمي، في مقابلة مع "العربية"، إن أهمية مضيق باب المندب تكمن في كونه يوفر الوقت والتكلفة.

وأضاف أن دول الخليج ستعمد بشكل مؤقت إلى استخدام ممر رأس الرجاء الصالح، ولهذا سيكون التأثير مؤقتاً، أما في حال حدوث نقص في الإمدادات، ستعمد الدول الأوروبية لاستخدام المخزون التجاري.

وحث الحرمي دول العالم على تسهيل حرية الملاحة في مضيق باب المندب، وإيجاد ممر آمن لنقل الخام، وهو ما سيؤثر على أسعار النفط وعلى المستهلك النهائي، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو في أميركا.

وأضاف: "عندما ذكرت أرامكو أن هذا التوقيف مؤقت فهو لإيجاد بدائل واتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لحماية ناقلاتها".

وتوقع الحرمي أن تتفاعل سوق النفط بشكل طفيف ومحدود مع الحادثة، لكنه رأى أن أسعار النفط ستتأثر جراء زيادة تكاليف النقل البحري واستخدام المخزون الاستراتيجي، بمعدل دولارين إلى 3 دولارات على البرميل الواحد.

*النفط يصعد

قاد خام #برنت أسعار النفط للارتفاع، اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت #السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر.

كما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7% أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة.

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، اليوم، إنها "تعلق مؤقتاً" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان، إن "الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء، ما ألحق ضرراً طفيفاً بإحداهما".

وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضاً عبر مضيق باب المندب.

وتلقت الأسعار دعماً إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015، في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينغ.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.