اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف : لماذا غيرت طائرتها التي أقلعت من مطار صنعاء لمسارها فجأة

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم عن الأسباب التي دفعت إلى تغيير مسار طائرتها التي أقلعت يوم أمس من مطار صنعاء الدولي.

وقالت اللجنة في بيان حصل مأرب برس على نسخة منه أنه "وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من مطار صنعاء باتجاه جيبوتي غيرت مسارها المحدد بـ15 ميلا إلى الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف البيان " انه وبسبب الأحوال الجوية غيرت طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أقلعت من مطار صنعاء يوم امس الموافق 24 يوليو متجهة إلى جيبوتي، مسارها المحدد بخمسة عشرة ميلاً باتجاه الجنوب بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأوضح البيان قائلا " أنه بعد فشل الاتصال مع الطائرة، قامت طائرتان سعوديتان بمرافقة طائرة اللجنة الدولية الى مطار الملك عبد الله بجيزان لتوضيح أسباب تغيير مسارها المحدد.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر " انه تم حل المشكلة وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها إلى جيبوتي في نفس اليوم , مؤكدا في ذات الوقت على التزامها باحترام قواعد المجال الجوي