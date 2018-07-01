لصوص في صنعاء وفاشلون في عدن - الريال اليمني يهبط الى ادنى مستوى والعملات الاجنبية تصعد بشكل غير مسبوق «أسعار الصرف» اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف : لماذا غيرت طائرتها التي أقلعت من مطار صنعاء لمسارها فجأة فضيحة دولية للحوثيين .. معلومات أمنية خطيرة جدا تكشف مثلث الشر الجديد في اليمن العلم يكشف 5 أسباب لكسر قلب المرأة ..فكيف يكسر صحفية أمريكية حسناء تخترق صفوف الحوثيين وكهوفهم عن بعد. وتروي أسرارا تنشر لأول مرة تكريم رئيس قسم الجراحة في هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور «عبدربه الصالحي» جريمة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق سكان تعز الجيش ينزع اعداد مرعبة من الألغام التي زرعتها المليشيا واشنطن تهاجم الدول العربية حول السلام بالمنطقة والرياض ترد هكذا أوقفت الصين حربا عالمية اقتصاد
كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم عن الأسباب التي دفعت إلى تغيير مسار طائرتها التي أقلعت يوم أمس من مطار صنعاء الدولي.
وقالت اللجنة في بيان حصل مأرب برس على نسخة منه أنه "وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من مطار صنعاء باتجاه جيبوتي غيرت مسارها المحدد بـ15 ميلا إلى الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية".
وأضاف البيان " انه وبسبب الأحوال الجوية غيرت طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أقلعت من مطار صنعاء يوم امس الموافق 24 يوليو متجهة إلى جيبوتي، مسارها المحدد بخمسة عشرة ميلاً باتجاه الجنوب بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأوضح البيان قائلا " أنه بعد فشل الاتصال مع الطائرة، قامت طائرتان سعوديتان بمرافقة طائرة اللجنة الدولية الى مطار الملك عبد الله بجيزان لتوضيح أسباب تغيير مسارها المحدد.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر " انه تم حل المشكلة وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها إلى جيبوتي في نفس اليوم , مؤكدا في ذات الوقت على التزامها باحترام قواعد المجال الجوي