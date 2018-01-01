دولة خليجية تحتفي بممثلة إسرائيلية

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشر المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية «يوناتان جونين»، صورة على حسابه بـ«تويتر» تظهر احتفاء مكتب دبي الإعلامي بصورة الممثلة الإسرائيلية «غال غادوت».

ووفقا للصورة المنشورة فقد أبرز مكتب دبي الإعلامي صورة الممثلة الإسرائيلية خلال افتتاح ولي عهد أبوظبي «محمد زايد» وحاكم دبي «محمد بن راشد آل مكتوم» مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الخاصة بالأطفال.

وقال «جونين» في تغريدته «صورة النجمة الإسرائيلية العالمية غال غادوت في فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمناسبة افتتاح منتزه جديد للأطفال… نجوم إسرائيل دائما يعانقون العالمية في مختلف المجالات».

وافتتح «بن زايد» و«بن راشد»، الإثنين، مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الترفيهية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتعتبر هذه المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، وقامت بتطويرها شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت» باستثمارات بلغت مليار درهم.

وتضمن حفل الافتتاح عرضا لفيلم قصير تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي لشركة «وارنر براذرز» التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم، وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة، حسبما ذكر البيان.

وتقام المدينة، التي تفتح أبوابها، الأربعاء، على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة وتتكون من 6 مناطق مختلفة وهي وارنر براذرز بلازا، ومتروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش.

ويأتي الاحتفاء الإماراتي بالممثلة الإسرائيلية في إطار خطوات تقوم بها دول عربية مؤخرا للتطبيع مع (إسرائيل) على رأسها الإمارات والسعودية والبحرين.

وكانت تقارير وتسريبات سابقة قد تحدثت عن محادثات سرية بين (إسرائيل) وعدد من الدول العربية التي ترى في (إسرائيل) حليفا محتملا في مواجهة الخطر الذي تمثله إيران والأطراف المتحالفة معها في المنطقة.