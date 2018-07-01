العلم يكشف 5 أسباب لكسر قلب المرأة ..فكيف يكسر

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن "انكسار قلب المرأة"، حقيقة علمية وليست شيئًا نشرته الدراما التلفزيونية، محددًا 5 أسباب لوقوعها.

وقال -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، الثلاثاء- إن من الأسباب المعروفة علميًّا لحدوث الجُلطة القلبية بسبب انكسار القلب؛ هي: الطلاق، والخيانة، وموت شخص عزيز، وخسارة المال، وقهر الرجال "الظُلم".

وتابع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى، قال: "رفقًا بالقوارير"، وهو وصف في غاية البلاغة والدقة، مؤكدًا أن قلوب النساء أكثر عرضةً للانكسار "نوع من أنواع جلطات القلب"، كما أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة بعد أربعة عشر قرنًا من الزمن.

وتفاعل كثير من المغردين مع ما قاله الدكتور النمر؛ حيث كتبت المغردة "ورود": "فعلًا يا دكتور.. أنا تأملت في هذا الحديث الشريف مسبقًا، فوجدته وصفًا في غاية الدقة والبلاغة؛ فحزن المرأة وانكسارها، غالبًا ما يكون مصحوبًا بألم جسدي مُؤْذٍ في الجهة الوسطى من الصدر، أو تكون مائلة للقلب، على هيئة أكوام صغيرة من الزجاج الحاد".