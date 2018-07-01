حسم منح الجنسية السعودية للمواليد الأجانب بالمملكة

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حسمت معلومات جديدة كل التفاصيل المتعلقة بصدور نظام جديد لمنح الجنسية السعودية للأجانب المولودين على أرض المملكة.
وقالت صحيفة عكاظ أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن "غير صحيح"، وأنه لم يصدر أي تعديلات على خطوة سابقة تمت عام 2007.
وبينت المعلومات أنّ ما يجرى تداوله حاليًا يعود لعام 2007، بعد تعديل مجلس الوزراء للمادة رقم 16 من "نظام الجنسية".
ويخصّ آلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، دون تعديلات جديدة منذ ذلك الحين.
وتؤكّد الجهات الرسمية أنه في حال صدور أي توجيهات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها وفق الآلية المتبعة، محذرة المواطنين والمقيمين من تداول الإشاعات وترويجها.