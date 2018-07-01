هكذا تتم سرقة أموال السعوديين في سوق الفوركس

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حذّر خبراء في تجارة "الفوركس"، من وجود شركات وساطة وهمية استهدفت السعوديين لسرقة أموالهم، مستغلة غياب دور الإعلام في التحذير من مخاطر الفوركس والمغامرة فيها دون ترتيب.

وأوضح المستشار في تجارة الفوركس محمد الميموني، أن هناك انتشارًا كبيرًا للشركات الوهمية التي استهدفت الخليجيين بشكل عامّ والسعوديين بشكل خاصّ، من خلال روابط إعلانات واتصالات مستمرة على هواتف السعوديين وإغرائهم بالأرباح الكبيرة.

وكشف أن كثيرًا من الشركات الوهمية التي استهدفت السعوديين، تتمركز في قبرص وروسيا، مبينًا أن تجارة الفوركس من أسهل النشاطات الاستثمارية لمن لديه علم وخبرة، وفقًا لما ذكرته "الوطن" الأحد (19 إبريل 2015).

وأكد على أهمية وجود تراخيص للشركة التي يتداول من خلالها المتعامل، وذلك عن طريق الدخول لموقع الهيئات الدولية للفوركس، خصوصًا الأمريكية cftc والبريطانية fsa".، لافتًا إلى أن وجود هذه التراخيص لدى شركة الوساطة تعطي قوة للشركة وأمانًا للمستثمر وتعطي عقوبات صارمة، عند حدوث خطأ أو تقصير من شركات الوساطة.

من جهته، أبان الخبير في سوق الفوركس، المهندس طلال السميمري، أن اختيار شركة الوساطة المناسبة هو من أحد عوامل النجاح في تجارة العملات. وأضاف: "سوق الفوركس كأي سوق أوراق مالية يمكن تحقيق الأرباح فيها وقد يتعرض فيها المتاجر إلى الخسائر أيضًا.

وطالب السميري من المتعاملين بالفوركس في المملكة ضرورة درس، وتعلم أهم مبادئ وأساسيات هذه السوق وطرق المتاجرة فيها، لكي تكون من الفئة التي تحقق أرباحًا، محمّلًا الإعلام في المملكة التقصير في التوعية من مخاطر ومميزات مثل هذه الأسواق.