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التجمع اليمني للاصلاح

تكريم رئيس قسم الجراحة في هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور «عبدربه الصالحي»

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
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جرى اليوم الاربعاء 25 يوليو/تموز 2018 م في محافظة مأرب (شرق اليمن) ، تكريم رئيس قسم الجراحة في هئية مستشفى مأرب العام الدكتور عبدربه ناصر الصالحي.

وتم تكريم الصالحي بدرع وشهادة تقديرية، من قائد الحماية في قوات التحالف العربي بمأرب الشيخ صالح بن عجيم العبيدي.

 وقال العبيدي ان هذا التكريم نظير ما يقدمه الدكتور الصالحي من جهود طبية في مستشفى مأرب العام وما يوليه من رعاية واهتمام بجرحى الحرب .

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