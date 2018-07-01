صحفية أمريكية حسناء تخترق صفوف الحوثيين وكهوفهم وتروي أسرارا تنشر لأول مرة #عاجل تكريم رئيس قسم الجراحة في هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور «عبدربه الصالحي» جريمة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق سكان تعز الجيش ينزع اعداد مرعبة من الألغام التي زرعتها المليشيا واشنطن تهاجم الدول العربية حول السلام بالمنطقة والرياض ترد هكذا أوقفت الصين حربا عالمية اقتصاد قبلة جسر معلق على مآذن المساجد موفد دولي أمام مجلس الامن : غزة ستنفجر ما لم يتحرك المجتمع الدولي! تركيا تعلن موقفها من العقوبات الأمريكية على إيران الحكومة اليمنية تقرر نقل مؤسسة جديدة من مؤسسات الدولة الى عدن
جرى اليوم الاربعاء 25 يوليو/تموز 2018 م في محافظة مأرب (شرق اليمن) ، تكريم رئيس قسم الجراحة في هئية مستشفى مأرب العام الدكتور عبدربه ناصر الصالحي.
وتم تكريم الصالحي بدرع وشهادة تقديرية، من قائد الحماية في قوات التحالف العربي بمأرب الشيخ صالح بن عجيم العبيدي.
وقال العبيدي ان هذا التكريم نظير ما يقدمه الدكتور الصالحي من جهود طبية في مستشفى مأرب العام وما يوليه من رعاية واهتمام بجرحى الحرب .