جريمة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق سكان تعز

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قُتل مدنيين اثنين وأصيب 2 أخرين، اليوم الأربعاء 25يوليو/تموز2018م، جراء سقوط قذيفة اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية على الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

وذكرت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة غربي تعز استهدفت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز وعدن بعدد من قذائف الهاون.

وتقصف مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر الأحياء السكنية في محافظة تعز من مواقعها في بعض اطراف المدينة مما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال .