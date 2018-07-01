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التجمع اليمني للاصلاح

الجيش ينزع اعداد مرعبة من الألغام التي زرعتها المليشيا

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من انتزاع أكثر من ألف لغم بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافي أن خبراء ألغام تمكنوا خلال عدة أيام من انتزاع أكثر من ألف لغم من الطرق والقرى في مركز المديرية".

وأكدت الظرافي أن مليشيات الحوثي الانقلابية زرعت الآلاف الالغام في الوازعية ويتم التنسيق مع مركز مكافحة الالغام لانتزاع البقية في المنازل والمزارع والجبال.

ودعا مدير المديرية المنظمات المحلية والدولية للالتفاف للمعاناة الانسانية الكبيرة لأبناء الوازعية خصوصا مع الأحداث المتكررة لضحايا الألغام من الأطفال والنساء .

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