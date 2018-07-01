هكذا أوقفت الصين حربا عالمية اقتصاد

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ،، إنه يجب رفض حرب تجارية عالمية لأنه لن يكون هناك أي فائز فيها.
ودعا دول مجموعة بريكس لرفض النزعة الانفرادية في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من شركاء تجاريين.
وقال شي في افتتاح قمة في جوهانسبرج لمجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا: "يجب أن نكون حازمين في رفض النزعة الانفرادية".