قبلة جسر معلق على مآذن المساجد

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يجذب جسر معلق في قضاء أندرن، بولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، عشاق التصوير، بفضل تصميمه، واطلالته المميزة.
ويربط الجسر المار فوق وادٍ، شطري البلدة، ويبلغ طوله 350 مترا، وبعرض 2.5 متر، ويلفت الأنظار بأعمدته التي تتخذ شكل مئذنة.
وفي تصريحات صحفية، قال رئيس بلدية القضاء باقي تزجان، إن مشروع الجسر انطلق قبل 4 أعوام، واستغرق تركيبه 6 أشهر.
ولفت إلى أن الجسر الذي بوسع السيارات والمشاة المرور من فوقه، بات معلما جديدا يضاف إلى المعالم السياحية في المنطقة التي تشتهر بجمال طبيعتها وقلعتها التاريخية.