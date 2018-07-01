موفد دولي أمام مجلس الامن : غزة ستنفجر ما لم يتحرك المجتمع الدولي!

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 195

حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من أن إنفجارا لا مناص منه سيقع في غزة ما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية لمعالجة أوضاع أهالي القطاع.

وقال ميلادينوف ، خلال كلمتة في مجلس الامن ، اليوم الثلاثاء، “لقد كنا على بعد دقائق معدودة من وقوع تصادم جديد بين حماس وإسرائيل يوم السبت الماضي، علينا أن نغير ديناميكيتنا في غزة، وإلا ستنفجر بشدة باتجاه جولة أخرى من الصراع”، مؤكدا ضرورة وضع البعد الإنساني لسكان غزة في الحسبان لانهم يستحقون أن يعيشوا في حرية وكرامة، لأن هذا ليس شيئا نمنحه لهم، وإنما هو حقهم.

وأضاف ميلادينوف أن “الحصار الإسرائيلي يشل الفلسطينيين في القطاع، وطريق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بات مسدودا، بل تفاقم الوضع بينهما، ولذلك يتعين علينا مواصلة الجهود الرامية للتهدئة ودعم عملية المصالحة الفلسطينية بمساعدة مصرية”، مشيرا إلي انه “ليس هناك من جدوى لأي مبادرات في ظل غياب أفق سياسي”.

وعبر ميلادينوف عن “قلقه العميق إزاء تأخير العام الدراسي لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)”، مشيرا إلى أن “أكثر من 526 ألف طالب فلسطيني سوف يتأثرون بتأخر بدء الدراسة، خاصة أن الأنروا بحاجة إلى أكثر من 117 مليون دولار لتغطية نفقاتها هذا العام”.