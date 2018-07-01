الحكومة اليمنية تقرر نقل مؤسسة جديدة من مؤسسات الدولة الى عدن

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أقرت الحكومة الشرعية، الأربعاء 25 يوليو/تموز 2018م، نقل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، من صنعاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وجاء قرار نقل الهيئة، خلال اجتماع دوري للحكومة برئاسة نائب رئيس المجلس وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان، طرحت مشروع قرار بنقل الهيئة من صنعاء إلى عدن، بسبب سيطرة الحوثيين على الهيئة.

ووفقاً لوكالة سبأ، ناقش مجلس الوزراء ايضاً تقرير وزارة الصناعة والتجارة حول ما تم إنجازه بشأن مباحثات بروكسل لانضمام اليمن إلى الأفضليات في الصادرات إلى أوروبا وتطبيق اليمن العمل بالنظام الأوروبي الجديد (ريكس).

كما ناقش المجلس مشروع قرار خاص بمنع البناء في محارم المناطق الأثرية والتاريخية وإزالة المخلفات بالعاصمة المؤقتة عدن والمقدم من وزارة الثقافة ، وإحالة المجلس إلى وزارة الشؤون القانونية لدراسته وتقديم الإفادة خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة.