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التجمع اليمني للاصلاح

قوات الشرعية على مشارف «زبيد» والتعزيزات تتوافد

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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تمكنت القوات المشتركة والتحالف العربي، الأربعاء ٢٥ يوليو\تموز ٢٠١٨م، من السيطرة على عدد من القرى والمزارع على مشارف مدينة زبيد التاريخية بمحافظة الحديدة.

وخلال الأيام الماضية، وصلت تعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة وكتائب مدفعية تابعة لقوات التحالف العربي إلى مشارف زبيد.

وبحسب مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة تستعد لاقتحام مدينة زبيد التاريخية، واستعادتها من ميليشيا الحوثيين الانقلابية.

المصادر ذاتها اكدت ان القوات بكامل استعدادها العسكري والمعنوي لاجتياح زبيد، وتنتظر توجيهات قيادة التحالف العربي وقوات العمالقة لبدء المعركة.

ويعتبر تحرير مدينة زبيد التاريخية انتصارا كبيرا كونها تتوسط ثلاث مديريات الجراحي والحسينية والتحيتا، وتحريرها سوف يضع نهاية للاختراقات الحوثية باتجاه الخط الساحلي.

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